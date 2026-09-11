«Цифровой пропуск». Россиянам рассказали, как избежать проблем с доступом к маркетплейсам

Для стабильной работы с отечественными интернет-ресурсами, в том числе маркетплейсами и банковскими сервисами, гражданам РФ рекомендуют использовать российский браузер или установить сертификаты Министерства цифрового развития. Соответствующая информация размещена на портале «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости .

В уведомлении отмечается, что доступ к российским сайтам, маркетплейсам и банковским сервисам через иностранные браузеры может быть затруднен из-за отзыва зарубежных сертификатов безопасности.

«Чтобы избежать проблем, пользуйтесь российским браузером или установите сертификаты Минцифры», — говорится в сообщении.

На портале указано, что процедура безопасна и не нарушает работу устройств. Установка сертификатов доступна на компьютер, смартфон или планшет, что позволит сохранить доступ к привычным интернет-ресурсам и обеспечит защиту данных.

Ранее сообщалось о том, что вице-спикер Госдумы предложил отключить рекламу сладостей на маркетплейсах.