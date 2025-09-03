«Спартак» перешел на игру в три центральных защитника, но распродает игроков этого амплуа: что задумал менеджмент клуба

Дуарте хотел перебраться в Южную Америку, сумма трансфера выглядит адекватной (за столько же и покупали), но решение кажется поспешным. У самого «Спартака» уже сейчас практически не хватает игроков для схемы с тремя центральными защитниками, на которую в последних матчах перешел Деян Станкович.

Как образовался дефицит

Сейчас в распоряжении тренерского штаба «Спартака» только три центральных защитника: Срджан Бабич, переделанный из опорника Руслан Литвинов и совсем молодой Егор Гузиев.

«Спартак» отпустил в Турцию Миенти Абену, а Никиту Чернова отдал в аренду в «Крылья Советов». Россиянина, наверное, нельзя назвать топ-защитником, но свою задачу подстраховывать игроков основы в случае травм и дисквалификаций он выполнял дисциплинированно.

Фото: [ Никита Чернов/ФК «Спартак» ]

И Дуарте, и Чернова при ряде недостатков отличала отменная рабочая этика, готовность пахать и ждать своего шанса без жалоб и причитаний. Теперь «Спартак» остался совсем без подстраховки, а с учетом новой схемы Станковича игроков просто не хватает, если не рассматривать 20-летнего Гузиева как твердого игрока основы.

Почему «Спартак» перешел на новую схему

«Спартак» провалил старт и впервые схему с тремя центрдефами использовал в матче с «Зенитом» (2:2). Получилось: красно-белые хоть и не выиграли, но владели преимуществом и победу упустили только из-за неудачного пенальти Эсекиеля Барко. Дальше были победы над «Рубином» (2:0) и «Сочи» (2:1).

Фото: [ Жедсон Фернандеш/ФК «Спартак» ]

После приобретения самого дорогого футболиста в истории клуба Жедсона Фернандеша Станкович решил насытить центр поля: теперь здесь играют Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, Жедсон и Барко. Атаку поддерживают активные края: набор игроков этого амплуа у «Спартака» приличный — Маркиньос, Пабло Солари, Илья Самошников, Игорь Дмитриев и выздоравливающий Тео Бонгонда.

Что делать с профильными крайними защитниками

При новой схеме совсем не остается места для профильных крайних защитников Даниила Хлусевича, Даниила Денисова и Олега Рябчука. В кубковых матчах Станкович пробовал их в качестве крайних центральных в тройке, но для этой роли ни у кого из них нет достаточного опыта, а играть высоко в атаке может только Хлусевич, но на позиции латераля конкуренцию ему не выдержать.

Фото: [ Даниил Денисов/ФК «Спартак» ]

Понятно, что схема с тремя центральными — не догма и, возможно, Станкович еще будет возвращаться к классической расстановке с двумя центральными и двумя краями. Но в этом случае придется убирать игрока из центра поля, а каждый из них очень важен для игры в атаке.

Нужны минимум две покупки

Трансферное окно в РПЛ закроется в ночь с 11 на 12 сентября. Пауза на игры сборных пришлась как нельзя кстати. За это время «Спартак» еще может поактивничать на рынке.

Фото: [ Срджан Бабич/ФК «Спартак» ]

Центрального защитника красно-белые искали все межсезонье. Карлос Куэста из «Галатасарая» даже приезжал в Москву, но «Спартак» не устроили результаты медосмотра, и колумбиец в итоге отправился в бразильский «Васко да Гама».

Сообщалось, что «Спартак» практически договорился о трансфере защитника сборной Ганы Александра Джику из «Фенербахче». По данным СМИ, сумма сделки составит €4 млн. Примерно за столько же продали в «Сантос» Дуарте, что подвешивает в воздух вопрос: стоило ли копья ломать и расставаться с игроком, уже адаптированным к требованиям Станковича.

В любом случае еще одного центрального защитника при сохранении схемы с тремя центрдефами «Спартаку» на весь сезон не хватит. Трансферы любят тишину, и, возможно, мы ничего не знаем о действиях менеджмента красно-белых, который заготовил трансферную бомбу. Если нет, «Спартаку» придется терпеть до зимы и молиться, чтобы ни у кого из защитников не случилось травмы.