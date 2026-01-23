«Спартак» покупает Сауся из «Балтики»: что еще нужно сделать красно-белым

Московский «Спартак» близок к первому приобретению в зимнее трансферное окно. Латераль «Балтики» Владислав Саусь в ближайшее время должен примерить красно-белую форму.

Портал «Подмосковье сегодня» разбирает, какие еще трансферные ходы может предпринять «Спартак» в ближайшие трансферные недели.

Зачем Саусь «Спартаку»

Одним из слабых мест красно-белых эксперты признают правый край обороны. Обычно там играет трудолюбивый Даниил Денисов. Он проводит неплохой сезон, но тренерам хотелось бы большего. Вероятно, они хотели бы от правого фланга такой же активности, что и от левого. Но для этого нужен игрок такого формата, что и Игорь Дмитриев — главная находка штаба Деяна Станковича в первой части сезона.

Саусь под эти характеристики подходит — способен сыграть и вингера, и крайнего защитника, и закрыть всю бровку. Он гораздо в большей цели нацелен на атаку, чем Денисов.

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян подтвердил, что трансфер Сауся почти закрыт. Клубы договорились о размере компенсации — сообщалось, что она составит 350 млн руб. Осталось допилить детали личного контракта футболиста.

Кого-то нужно продать

Фото: [ Даниил Хлусевич/ФК «Спартак» ]

После приобретения Сауся у «Спартака» окажется в наличии сразу пять крайних защитников, даже без учета того, что одну из них может закрыть Роман Зобнин. Это явный перебор. В этой конфигурации Даниилу Хлусевичу не находится места даже на скамейке запасных. Он и так-то принял участие всего в трех матчах РПЛ, сыграв лишь 126 минут. 24-летнего защитника с опытом игры за сборную России такое положение вещей не может устраивать.

По информации инсайдера Ивана Карпова, в услугах Хлусевича заинтересован «Пари НН». Ранее аренду игрока рассматривали также «Крылья Советов», но в итоге сделали выбор в пользу Дани Фернандеса.

В 2022 году «Спартак» купил Хлусевича у «Арсенала» за €3 млн. Теперь может уступить игрока за существенно меньшую сумму. Контракт защитника с красно-белыми действует до лета 2026 года.

В неопределенном положении может оказаться и Даниил Денисов. За ситуацией с ним следят «Зенит» и «Краснодар». Надежный российский игрок на фоне надвигающегося ужесточения лимита может пригодиться любой команде с большим количеством легионеров. Контракт у футболиста заканчивается летом, но, по данным Metaratings.ru, «Спартак» готовит для новое соглашение на несколько лет.

Это разумно. Прямо сейчас игрока задорого не продашь ввиду близкого истечения контракта. А с долгосрочным соглашением можно получить серьезные отступные или рассмотреть вопрос аренды.

Раков вместо Бонгонды

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Конголезский вингер Тео Бонгонда окончательно потерял место в основе «Спартака». До начала сезона футболист травмировался в составе национальной команды, а когда восстановился, то обнаружил, что место на правом фланге прочно оккупировал Пабло Солари. Держать на скамейке высокооплачиваемого легионера бессмысленно. Как сообщил журналист Саша Тавольери, 30-летний африканец получил разрешение «Спартака» на бесплатный уход за полгода до окончания контракта.

Как замену Бонгонда «Спартак» рассматривает полузащитника Вадима Ракова, принадлежащего «Локомотиву» и играющего на правах аренды за «Крылья Советов». 21-летний футболист ярко начал сезон (5+2 в 10 матчах в РПЛ), но в начале ноября получил перелом плюсневой кости. Решение по трансферу будет приниматься в зависимости от динамики восстановления игрока.

Разобраться с нападающими

Вот чего тренерскому штабу Станковича не удалось, так это одновременно найти место на поле двум дорогостоящим форвардам — Манфреду Угальде и Ливаю Гарсия. Возможно, Хуану Карлосу Карседо это удастся, или он придумает, как разумно ротировать нападающих.

Фото: [ Ливай Гарсия/ФК «Спартак» ]

У Ливая контракт действует до 2028 года. Тринидадца покупали за €18,7 млн у греческого АЕКа. Футболист классный, осталось понять, как его использовать. У Угальде также соглашение еще на два с половиной года. С ним понятнее, сильные стороны, благодаря которым он стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне 2024/25, очевидны: прикрывать мяч корпусом, сыграть на опережение в штрафной.

Поскольку нападающие зачастую подменяют друг друга, а не играют вместе (занятно, что каждый из них забил по четыре мяча в чемпионате и по два в Кубке), то совсем не остается возможности проявить себя Антону Заболотному. В РПЛ у него восемь матчей и 155 минут на поле с одной голевой передачей. Опытного габаритного форварда готовы взять в аренду сразу несколько клубов РПЛ. Один из самых очевидных вариантов — ФК «Сочи», за который Заболотный уже успешно выступал.

Есть смысл подождать

Вообще, зимой в «Спартаке» можно ожидать больше трансферов на выход, чем на вход. Не исключено, что Саусь останется единственным новичком красно-белых. Хуан Карлос Карседо заявлял, что состав не требует усиления и добиваться успеха можно с уже имеющимися игроками.

«Спартак» занимает шестое место и от лидирующего «Краснодара» отстает на 11 очков. Борьба за чемпионство представляется маловероятной. Поэтому оставшуюся часть сезона важно потратить на подготовку к будущему рывку.