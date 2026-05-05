ДОМ.РФ предлагает инвесторам перспективные объекты недвижимости в Московской области

ДОМ.РФ запустил торги по реализации имущественных комплексов в Подмосковье — это открывает новые возможности для инвесторов, заинтересованных в развитии бизнеса в регионе. Министерство жилищной политики Московской области сообщает, что на выбор представлены площадки в разных районах с удобной транспортной доступностью и развитой инфраструктурой.

Один из наиболее масштабных лотов расположен в Солнечногорске по адресу: ул. Октябрьская, д. 1/1. Имущественный комплекс включает земельный участок площадью 0,55 га и здания общей площадью 3,7 тыс. кв. м. Ранее объект принадлежал Российскому государственному университету — МСХА им. К. А. Тимирязева, что подчеркивает его историческую и функциональную ценность. В окружении — малоэтажная многоквартирная и индивидуальная жилая застройка, территория РЭО ГИБДД, площадка для вождения и дом культуры. Заявки на участие в аукционе по этому объекту принимаются до 1 июня.

Еще один перспективный лот расположен на юго‐востоке области — в поселке станции Бронницы по адресу: ул. Красноармейская, д. 26/1, стр. 15. В составе имущественного комплекса — земельный участок площадью 0,19 га и строение площадью 279,3 кв. м. Окружение представлено частными жилыми домами, социальными и коммерческими объектами. Поблизости находятся школа и детский сад, что говорит о сформировавшейся инфраструктуре района. Прием заявок от потенциальных участников торгов по данному лоту завершается 22 июня.

