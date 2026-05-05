Предприятия Московской области примут участие в XXI Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ»

С 13 по 15 мая 2026 года в Инновационном центре «СКОЛКОВО» развернется XXI Всероссийский форум‐выставка «ГОСЗАКАЗ». Инициатива призвана стать масштабной демонстрационной площадкой, где российские производители, в том числе предприятия Подмосковья, смогут представить свои достижения и наработки. Такую информацию распространил комитет по конкурентной политике Московской области.

Центральной идеей предстоящего мероприятия станет поиск эффективных механизмов использования системы госзакупок и корпоративных контрактов для продвижения к стратегической цели — технологическому лидерству России. Московская область, давно зарекомендовавшая себя как один из ключевых промышленных центров страны, планирует занять на Форуме заметное место. Регион выступит в роли экспертного партнера события, а официальную экспозицию Подмосковья подготовит региональный Комитет по конкурентной политике.

По словам Наталии Масленкиной, первого заместителя председателя правительства Московской области, форум дает предприятиям Подмосковья редкую возможность напрямую показать свою продукцию и профессиональные компетенции крупнейшим заказчикам федерального и корпоративного уровня. Важно сформировать впечатляющую региональную экспозицию, которая в полной мере раскроет инновационный потенциал Подмосковья.

Московская область по праву считается одним из флагманов промышленного импортозамещения и движения к технологическому суверенитету. По словам Екатерины Зиновьевой, заместителя председателя правительства и министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, на текущий момент в Подмосковье заявлено около 450 профильных проектов, причем более половины из них — 240 инициатив — уже успешно воплощены в жизнь. В 2026 году в регионе намерены запустить еще 90 инвестиционных проектов, что подчеркивает устойчивый рост и системную работу по развитию производственного сектора.

