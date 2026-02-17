«Спартак» раздает игроков по арендам, «Рубин» непобедим на сборах: новости РПЛ

«Спартак» отдал в аренду Гузиева, на очереди — Хлусевич

Центральный защитник московского «Спартака» Егор Гузиев оставшуюся часть сезона проведет в Первой лиге. Красно-белые отдали 20-летнего игрока в аренду «Чайке» из Песчанокопского.

Молодой защитник провел лишь пять матчей за основную команду в чемпионате и кубке России в первой части сезона, и шансов получить больше игрового времени у него не просматривается. На два места в центре обороны у «Спартака» претендуют Александер Джику, Кристофер Ву, Руслан Литвинов и восстанавливающийся после травмы Срджан Бабич. Кроме того, на сборах Хуан Карлос Карседо пробовал на этой позиции Даниила Денисова и Наиля Умярова.

Кроме того, «Спартак» готовится отдать в аренду еще при Деяне Станковиче потерявшего место в основе крайнего защитника Даниила Хлусевича. Позиции привлекавшегося в сборную России 24-летнего футболиста стали еще более зыбкими после приобретения красно-белыми Владислава Сауся. Сообщалось, что на Хлусевича претендуют несколько клубов РПЛ, но ближе всех к подписанию соглашения — грозненский «Ахмат».

«Краснодар» подписал защитника сборной России

Фото: [ ФК «Ростов» ]

По данным «Чемпионата», «Краснодар» подписал контракт с правым защитником «Ростова» Ильей Ваханией. Этот сезон 25-летний футболист завершит на берегах Дона, а в столицу Кубани переберется летом.

В нынешнем сезоне Вахания провел 22 матча за «Ростов» в чемпионате и Кубке России, забив два мяча и отдав одну передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €3 млн. Согласно инсайдерской информации, примерно такую сумму «быки» и заплатят «Ростову».

«Балтика» усилилась защитником ЦСКА

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

20-летний защитник ЦСКА и молодежной сборной России Михаил Рядно перешел в калининградскую «Балтику» и заключил с новым клубом контракт до конца 2029 года.

В текущем сезоне Рядно лишь появился в составе ЦСКА — в кубковом матче с «Акроном». Всего же воспитанник армейцев провел за основную команду 13 матчей, отметившись голом и ассистом.

«Локомотив» не смог купить Олейникова

Фото: [ ФК «Крылья Советов» ]

«Локомотив» не смог договориться о переходе с полузащитником «Крыльев Советов» Иваном Олейниковым.

По данным «Чемпионата», 27-летний футболист запросил ежемесячный оклад в 5 млн руб., после чего переговоры резко зашли в тупик. Впрочем, у Олейникова еще остается шанс сменить клуб нынешней зимой. Издание утверждает, что на полузащитника претендует «Рубин».

Олейников выступает за «Крылья Советов» с 2024 года, до конца соглашения с самарцами остается еще полтора года. В нынешнем сезоне футболист провел 13 матчей в РПЛ, в которых забил два мяча и отдал две передачи.

«Рубин» одержал пять побед на сборах

Фото: [ ФК «Рубин» ]

Казанский «Рубин» остается единственной командой РПЛ, которая в зимних контрольный матчах не потеряла ни одного очка. В своей крайней игре коллектив Франка Артиги обыграл «Пахтакор» благодаря голам Жака Сиве и Даниила Моторина.

Любопытно, что все свои победы «Рубин» одержал с разницей в два мяча, а четыре из них — со счетом 2:0. Кроме матча с «Пахтакором», такой результат был ранее зафиксирован в играх с узбекским «Навбахором», казахским «Женисом» и македонской «Стругой». Сербский «Нови Белград» казанцы обыграли со счетом 3:1.

«Динамо» и «Урал» обменялись победами

Фото: [ ФК «Динамо» ]

Московское «Динамо» и клуб Первой лиги «Урал» 16 февраля провели два спаренных контрольных матча. Команды встретились в Дубае и играли в закрытом режиме. Первый матч остался за командой Василия Березуцкого (2:1). За «Урал» забили Евгений Марков и Егений Харин, у «Динамо» отличился Эль-Мехди Маухуб.

Через несколько часов бело-голубые взяли реванш, причем с таким же счетом. Дубль в составе «Динамо» оформил Иван Сергеев.

В семи матчах на сборах «Динамо» одержало четыре победы (две в серии пенальти) и потерпело три поражения (одно в серии пенальти). До конца УТС бело-голубые планируют провести еще один контрольный матч.