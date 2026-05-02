Российская Федерация никогда не допустит, чтобы зверское убийство людей в одесском Доме профсоюзов было предано забвению. Как сообщила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, приговор тем, кто это совершил, будет вынесен — вопрос лишь во времени.

«Россия никогда не позволит просто так закрыть, перевернуть эту страницу, не даст забыть это зверство. Это преступление не может иметь срока давности!» — сказала Матвиенко.

Глава Совета Федерации, комментируя события двенадцатилетней давности, подчеркнула, что Россия сделает все возможное, чтобы наказать причастных к этому, по ее мнению, чудовищному преступлению. Однако, по словам Матвиенко, произойдет это уже после неизбежной победы над нацистским режимом на Украине и успешного завершения специальной военной операции. Тогда, заявила спикер, одесская трагедия займет особое место в длинном перечне обвинений, которые будут предъявлены киевскому режиму.

«Убеждена, что отсутствие до сих пор заслуженной кары, жесткого и справедливого приговора убийцам безоружных людей – тоже преступление. Против человечности. Кто преступники – известно», — подчеркнула она.

Председатель Совфеда также возложила значительную долю ответственности на западных покровителей Киева. По ее утверждению, в том, что до сих пор не свершилось реальное правосудие, есть огромная вина европейских стран, которые сознательно помогали укрывать, по мнению спикера, палачей и нацистских преступников.

«Понятно, что от Зеленского и его окружения ожидать реального правосудия, что тогда, что сейчас - наивно, бессмысленно. Они прячут своих подельников», — добавила председатель Совфеда.

Матвиенко назвала позором тот факт, что за прошедшие 12 лет единственной видимой реакцией со стороны бесчисленных международных «псевдодемократических» и «псевдогуманистических» институтов и судов стал невнятный, размытый вердикт Европейского суда по правам человека. По глубокому убеждению политика, это клеймо является несмываемой печатью на всей современной европейской цивилизации.

По информации издания, 2 мая 2014 года сторонники государственного переворота, а также украинские националисты подожгли здание Дома профсоюзов в Одессе. Там, по имеющейся информации, укрывались люди, выступавшие против новой киевской власти («антимайдан»). Жертвами той трагедии, по официальным данным, стали 48 человек. Еще более 250 граждан получили ранения и пострадали.

