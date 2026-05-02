Пожар в порту Высоцк и 215 БПЛА за 12 часов: регионы России отражали массированную ночную атаку ВСУ

В период с 08:00 вечера пятницы, 1 мая, до 08:00 субботы, 2 мая, дежурные средства противовоздушной обороны отражали массированную воздушную атаку. Как сообщается в канале МАХ Минобороны РФ, за двенадцать часов было перехвачено и уничтожено 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В перечень регионов, над которыми сработала ПВО, вошли: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Смоленская, Тверская и Тульская области, а также Московский регион, Краснодарский край и Республика Крым.

Кроме того, беспилотники уничтожались и над водными пространствами — акваториями Азовского и Черного морей. Такие данные опубликовали в Минобороны РФ.

Московский регион

Мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на 2 мая опубликовал первое сообщение о попытке атаковать столицу в 02:23. После появилась информация о сбитых шести беспилотниках.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — проинформировал мэр Москвы.

Калужская область

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале проинформировал, что в ночные часы минувшей субботы, 2 мая, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Калужской области. Как сообщается, всего было уничтожено восемь БПЛА.

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — сообщил губернатор Калужской области.

Тульская область

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в телеграм-канале сообщил, что подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены семь украинских беспилотников. По словам главы региона, пострадавших в результате инцидента нет. Предварительные данные также не фиксируют разрушений зданий или повреждений объектов инфраструктуры.

«В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — предупредил жителей региона губернатор Тульской области.

Обстановка утром 2 мая

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в канале МАХ сообщил о возгорании в районе порта Высоцк. Как сообщается, в настоящий момент огонь активно тушат специалисты.

По предварительной информации, ситуация находится под контролем — возгорание удается ликвидировать. Губернатор подчеркнул, что данные о пострадавших на данный момент не поступали. Также, по имеющимся сведениям, иных разрушений или повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что утром 2 мая ПВО сбила еще один БПЛА, летевших на столицу.