ЕСПЧ констатировал бездействие Украины, а Киев заметает следы: что Захарова сказала об одесской трагедии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем телеграм-канале высказала мнение, что преступление, которое произошло в Одессе в мае 2014 года, не имеет срока давности. По ее мнению, каждый, кто был причастен к трагедии, не сможет остаться безнаказанным.

«Возмездие неотвратимо», — отметила Мария Захарова.

По мнению Захаровой, киевский режим продолжает уходить от ответственности, несмотря на появление все новых и новых доказательств того страшного злодеяния, а также на выводы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который констатировал бездействие украинских властей в расследовании одесской трагедии.

Вместо того чтобы наказать причастных, официальный Киев, как считает Мария Захарова, заметает следы и всячески обеляет преступников. Более того, подчеркивается в сообщении, этих людей там не считают виновными — их воспринимают чуть ли не как национальных героев.

«Почему бы им не считать их героями, если они героями считают Бандеру и Шухевича?» — написала Захарова.

Мария Захарова высказала мнение, что пострадавшие в Доме профсоюзов люди не приняли произошедший на Украине незаконный захват власти. Он носил антиконституционный и антинародный характер. Сама смена власти, отмечается, происходила под националистическими и неонацистскими лозунгами. А в основе политического курса тех, кто организовал этот переворот, как утверждается, лежали идеология и философия, направленные на уничтожение всего, что связано с Россией и русским миром.

«С болью в сердце вспоминаем те трагические события. Скорбим по их жертвам», — отметила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

