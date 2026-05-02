Игра на бревнах обернулась трагедией: поиски упавшего в реку Кан ребенка продолжаются

В Канском муниципальном округе Красноярского края следователи возбудили уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего. Как сообщается, в пятницу, 1 мая, в правоохранительные органы поступила информация об утоплении в реке Кан 7-летнего мальчика. Трагедия произошла в окрестностях села Бражное, сообщил телеграм-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Согласно данным следствия, днем 1 мая двое детей во время прогулки вышли к берегу реки Кан. Мальчики, как установлено, забрались на бревна, которые прибило к берегу течением, и начали прыгать с одного бревна на другое. В какой-то момент один из детей оступился, упал в холодную воду и утонул. В настоящий момент, по информации источника, спасатели продолжают поисковые мероприятия. Иные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — указано в сообщении ведомства.

По данному факту следственный отдел по Канскому ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, как уточняется, инициировал расследование. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что мытищинская прокуратура проводит проверку по факту гибели малолетнего ребенка на водном объекте.