Череп и челюсть исключили, а спинной мозг добавили: как в РФ изменится перечень объектов трансплантации

С 1 сентября 2026 года российские врачи получат право на проведение новых видов трансплантации. Речь идет о пересадке костной ткани, нервов, а также спинного мозга. Это следует из приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации, с которым ознакомилось информационное агентство РИА Новости.

В документе, как уточняется, говорится, что указанные биоматериалы — кости и их фрагменты, нервы, спинной мозг и его части — будут официально внесены в перечень объектов, разрешенных для пересадки. Таким образом, перечень существенно расширяется.

Однако в перечне появились и исключения. Из списка, по информации агентства, убрали кости свода черепа, а также нижнюю челюсть.

По данным издания, в настоящее время в России из средств государства финансируются операции по пересадке печени, сердца, легких и даже органокомплексов.

Ранее сообщалось, что Минздрав ужесточил допуск доноров после контакта с ВИЧ-инфицированными.