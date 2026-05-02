Атака продолжается: мэр Москвы Собянин снова сообщил о сбитом БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале проинформировал о попытке ВСУ атаковать столицу при помощи БПЛА. Информация появилась в субботу, 2 мая.

Мэр Москвы написал, что Средства противовоздушной обороны (ПВО), находящиеся в ведении Министерства обороны, сбили один беспилотный летательный аппарат. Цель, как сообщается, двигалась в направлении Москвы.

В настоящий момент специалисты экстренных служб, уточняется в сообщении Собянина, работают на месте падения обломков сбитого дрона.

«ПВО Минобороны сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — мэр Москвы опубликовал информацию в своем телеграм-канале в 08:13 субботы, 2 мая.

Согласно сообщениям мэра столицы, в ночь на 2 мая противник намеревался неоднократно атаковать город. Сообщается о пяти сбитых БПЛА. После каждого инцидента к местам падения обломков оперативно приезжали сотрудники экстренных служб.

Согласно информации Минобороны, опубликованной в канале ведомства МАХ, в ночь на 2 мая было перехвачено и уничтожено 215 БПЛА. Противник пытался атаковать 15 регионов России. Дроны также сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ уничтожил вышку телевещания в Курской области.