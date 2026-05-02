Морковь в лаваше и строгие сроки годности: что может измениться для любителей шаурмы после принятия ГОСТа

Заместитель главы Роскачества Елена Саратцева в беседе с РИА Новости проинформировала , что разработкой норм для шаурмы занимается профильный технический комитет.

По словам Саратцевой, в готовящемся стандарте пропишут рекомендации относительно состава продукта, кулинарной технологии его выпуска и периода, в течение которого он пригоден к употреблению.

По информации Саратцевой, в документе пропишут рекомендации относительно состава блюда — речь идет об ингредиентах. По ее данным, множество людей интересуется, допустимо ли готовить шаурму с добавлением моркови. Такой вариант рецепта тоже существует.

«Рекомендации по технологии приготовления и установление срока годности продукта, а также соблюдение требований безопасности пищевого производства, собственно, то, ради чего разработка и началась», — сказала Елена Саратцева в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

Разработкой ГОСТа на шаурму, по словам замглавы Роскачества, занимается тот же технический комитет, который принимает активное участие в нормировании блюд русской кухни. Она отметила, что приоритетом для комитета является создание стандартов для национальной кулинарии (прежде всего русской), а шаурма здесь выступает скорее как единичный, несистемный случай.

«Но это не значит, что ГОСТ на шаурму не будет закончен, он будет завершен в установленные сроки», — добавила Саратцева.

Примерные сроки, как подчеркнула Саратцева, которые на сегодняшний день зафиксированы в программе национальной стандартизации, — конец текущего года.

