Россияне выходят из режима неопределенности: отпуск планируют заранее — данные сервиса

Сервис «Купибилет» провел исследование и выяснил, сколько средств жители России намерены потратить на летний отпуск в текущем году. Результатами опроса, как сообщается, ознакомился ТАСС.

По информации издания, самая многочисленная группа опрошенных (41%) закладывает на поездку сумму от 120 тыс. до 180 тыс. руб. Эти деньги, как правило, идут на основные нужды: перелет, проживание, питание и развлечения.

Еще 18% респондентов, согласно данным исследования, планируют более серьезные траты — от 250 тыс. до 320 тыс. руб. Бюджет поменьше, в пределах 50–80 тыс. руб., выбрали 15% участников опроса. По 14% и 9% набрали категории от 180 до 250 тыс. и от 80 до 120 тыс. руб. соответственно.

Самые дорогие варианты — от 320 тыс. до 500 тыс. руб. — привлекли лишь 2% опрошенных. При этом, как уточняется, суммы свыше 500 тыс. на человека не указал никто. ТАСС пришел к выводу, что почти 60% респондентов (если сложить доли от 120 до 320 тыс.) рассчитывают потратить на летний отдых в указанном диапазоне.

Почти половина опрошенных, как следует из данных, уже определились со своими летними планами. Наиболее популярными направлениями, по информации сервиса, стали Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Замкнули тройку лидеров страны Африки — в этом рейтинге речь идет об Уганде, Южно-Африканской Республике и Мадагаскаре (12%). Далее следуют государства СНГ (10%), европейские направления (6%) и страны Азии (3%). Поездки в США, Канаду, Мексику, Австралию и Новую Зеландию, как отмечается, не набрали значимого количества голосов.

«Главное, что мы видим, это выход из режима неопределенности. Люди снова планируют отпуск заранее, а не в последний момент. Это важный маркер стабилизации. Второй момент: люди научились выбирать. Они не гонятся за самым дешевым, но и не стремятся к роскоши. Большинство выбрало бюджет, который закрывает базовый комфорт», — отметили в пресс-службе сервиса.

Ранее сообщалось, что спрос на отдых в Туапсе и Анапе упал из-за пожара на нефтезаводе.