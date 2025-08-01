«Спартак» заплатил рекордную сумму за Жедсона: как красно-белые тратили деньги на звезд

«Спартак» завершил эпопею по переходу из «Бешикташа» португальского полузащитника Жедсона Фернандеша, заплатив за него рекордную в своей истории сумму.

Турецкий клуб на своем сайте опубликовал с точностью до евро, сколько он получит за игрока: гарантированно €20 779 220, а еще €7 272 729 могут прилететь в виде бонусов.

Портал «Подмосковье сегодня» анализирует самые дорогие трансферы московского клуба в истории.

Самый дорогой состав — прямо сейчас

Из пятерки самых дорогих приобретений «Спартака» в актуальном составе команды четверо игроков. Помимо Жедсона, это Ливай Гарсия, Эсекьель Барко и Манфред Угальде. За Гарсию «Спартак» заплатил греческому АЕКу €18,7 млн, за Барко — €14 млн «Ривер Плейту», за Угальде — €13 млн голландскому «Твенте».

Сложнее всего оценить эффективность трансфера Ливая Гарсии. Он пришел в команду зимой, и тренерский штаб «Спартака» пока еще не придумал, как наилучшим образом вписать в состав мастеровитого (тут сомнений нет) нападающего.

Барко и Угальде в минувшем сезоне были лидерами «Спартака», а костариканец стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 мячами. Пока оба остаются в команде, хотя у них были предложения от других клубов. С приходом Жедсона туманным становится будущее Барко — аргентинец и португалец играют на одной позиции.

Промеса «Спартак» покупал дважды

Фото: [ ФК «Спартак» ]

В 2014 году «Спартак» заплатил «Твенте» €11,5 млн за Квинси Промеса. Голландец стал легендой клуба, чемпионом и обладателем Кубка России, а также одним из лучших легионеров в истории РПЛ. Во всех турнирах за «Спартак» Квинси сыграл 235 матчей, забил 114 мячей и отдал 59 передач. В 2018 году Промеса продали в «Севилью» за €21 млн. Через год вингер был уже в «Аяксе», а через два с половиной — опять в «Спартаке». На этот раз красно-белые заплатили за игрока €8,5 млн. То есть сумма от двух покупок оказалась в итоге меньше, чем деньги за одну продажу.

Если бы не проблемы с законом у себя на родине, Промес и сейчас бы, вероятно, оставался игроком «Спартака».

Деньги — на ветер

Фото: [ Гус Тил/ФК «Спартак» ]

Далеко не все вложения клуба с ромбиком были столь удачными. В первой десятке самых дорогих трансферов «Спартака» как минимум три оказались провальными.

До покупки нынешней зимой Ливая Гарсии самым дорогим был трансфер голландца Гуса Тила, за которого «АЗ Алкмару» летом 2019 года заплатили €18 млн. Это было щедрым авансом, на тот момент портал Transfermarkt оценивал игрока в €6 млн. В «Спартаке» голландец так и не освоился, отправился в аренду во «Фрайбург» и «Фейеноорд», а в 2022 году его окончательно выкупил ПСВ — всего за €3 млн.

Еще одна неудачная покупка того же лета 2019 года — чешский опорник Алекс Крал, за которого «Спартак» заплатил «Славии» €12 млн (Transfermarkt оценивал полузащитника в €3,5 млн). За счет аренды в «Вест Хэм» в 2021 году удалось отбить €5,2 млн.

В 2017 году «Спартак» приобрел у «Гремио» вингера Педро Рошу за €12 млн (по оценкам Transfermarkt бразилец тогда стоил €1,5 млн). Роша оказался явно игроком не того класса, на который рассчитывали, и вскоре пошел по арендам в бразильские клубы. В 2022 году он окончательно покинул «Спартак», а на данный момент нашел себя в местной Серии В — за малоизвестный клуб «Ремо» Роша забивает исправно.

Удачное вложение

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Летом 2016 года «Спартак» купил у «Сампдории» бразильского опорника Фернандо. Полузащитник запомнился элитным исполнением штрафных, самонаводящимися длинными передачами и помог красно-белым завоевать долгожданный чемпионский титул.

Позже «Спартак» еще и выгодно продал Фернандо в китайский «Бейцзин Гоань» — начале аренда за €5,4 млн, затем трансфер за €9,6 млн. Позже Фернандо поиграл в Турции и ОАЭ, а сейчас 33-летний футболист находится без клуба.

Неистовый ирландец

Фото: [ ФК «Спартак» ]

В 2010 году «Спартак» установил трансферный рекорд клуба на тот момент, заплатив шотландскому «Селтику» €12 млн за ирландца Эйдена Макгиди.

Техничный Макгиди быстро стал любимцем болельщиков, которым нравились не только дриблинг ирландца и его подачи в штрафную, но и страстная самоотдача на поле.

Макгиди провел за «Спартак» 93 матча во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 28 передач. Ирландец жаловался на жизнь в России, в конце своей спартаковской карьеры получил длительную дисквалификацию, а затем в 2014 году перешел в «Эвертон».

К удивлению, после возвращения на Туманный Альбион он не только не критиковал Россию, а, напротив, называл Москву великолепным городом для жизни и признавался, что до сих пор читает книги и смотрит фильмы о стране.

Нераскрывшийся талант

Фото: [ ФК «Спартак» ]

До перехода Макгиди самым дорогим трансфером «Спартака» был аргентинец Фернандо Кавенаги. За 20-летнего таланта красно-белые заплатили в 2004 году «Ривер Плейту» €8,6 млн.

В «Спартаке» Кавенаги периодически демонстрировал свои лучшие качества — 17 голов в 63 матчах, но полноценным лидером нападения так и не смог стать. Как раз в это время в «Спартаке» блистал Роман Павлюченко. «Спартак» удачно продал аргентинца в «Бордо» (€9 млн), и во французском чемпионате Кавенаги провел несколько ярких сезонов, подтвердив свой несомненный талант.