Сперцян сломался в сборной Армении: чемпионство «Краснодара» теперь под вопросом?

Лидирующий в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Краснодар» столкнулся с неожиданной неприятностью: капитан команды Эдуард Сперцян досрочно вернулся из расположения сборной Армении с травмой. Это обстоятельство может сказаться на чемпионских амбициях «быков».

Какие матчи пропустит Сперцян

Официальный срок восстановления полузащитника — две недели. Но именно на этот отрезок у «Краснодара» придутся важнейшие матчи сезона. Эдуард точно не сыграет 4 апреля с «Ахматом». Выезд в Грозный может стать серьезным испытанием для любой команды, а у «Краснодара» из-за дисквалификации пропустит матч еще и ключевой полузащитник Дуглас Аугусто.

Под вопросом участие Сперцяна в финале Пути РПЛ Кубка России против «Динамо» и, главное, матч 24-го тура с «Зенитом», который может стать фактически «золотым». После 22 туров у «Краснодара» 49 очков, и он опережает «Зенит» на один балл. Остальные соискатели поотстали (у идущего третьим «Локомотива» 44 очка), так что судьба титула может лишиться в очном противостоянии лидеров.

Значение игрока для команды

Фото: [ ФК «Краснодар» ]

25-летний Сперцян проводит лучший сезон в своей карьере, практически не уходя с поля без результативных действий. В 22 матчах РПЛ на его счету 11 мячей и 14 результативных передач. По ассистам полузащитник «быков» лидирует в лиге с огромным отрывом: у идущего на втором месте Алексея Батракова из «Локомотива» восемь передач. По голам Сперцян уступает только своему одноклубнику Джону Кордобе (13), Батракову и форварду «Балтики» Брайану Хилю (по 12).

Но дело не только в цифрах статистики. Диапазон действий Сперцяна необычайно широк — он главный организатор атакующей игры команды и исполнитель всех стандартов.

Кто может заменить

Полноценно заменить лидера не получится. Но у «Краснодара» отличная команда, в полузащите есть определенная глубина, так что игроки могут разделить функции капитана между собой.

Фото: [ Никита Кривцов/ФК «Краснодар» ]

Место «десятки» могут занять Никита Кривцов или купленный зимой у «Пари НН» Хуан Боселли. Кривцов проводит великолепный сезон (шесть голов и огромный объем работы), но он все-таки привык играть чуть глубже. Боселли еще только привыкает к системе игры «Краснодара» и командной дисциплине (в Нижнем он был фактически свободным художником). Уругваец, по меньшей мере, может заменить Сперцяна на стандартах. Также стандарты может взять на себя Лукас Оласа.

Поскольку прямую замену Сперцяну не найти, «Краснодар», возможно, несколько перестроит, упростит свою игру и в атаке будет уповать на забросы в адрес Кордобы. В любом случае, этот короткий, но важный отрезок станет для «быков» испытанием на прочность.