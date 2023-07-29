«Сразу все прочувствовала»: юная гимнастка создала из заметок в телефоне сборник стихотворений для бойцов СВО

Власти и жители Подмосковья продолжают помогать военно­служащим: собирают посылки на фронт, отправляют средства. А 15-летняя школьница из Реутова Камилла Захарова еще и отсылает на передовую сборники своих стихотворений. Камилла рассказала, как под поток новостей появились ее первые строчки о российских воинах.

ОЧЕНЬ ПРОЧУВСТВОВАЛА

Строчки начали появляться сами собой, когда началась СВО, говорит девочка.

«Когда начали показывать все по телевизору и когда баннеры с военными вдоль дорог появились, я сразу это все очень прочувствовала и начала писать. Но пока это были наброски, отдельные строки», – рассказывает Камилла.

Юная поэтесса объясняет, что у нее есть такая привычка – записывать свои переживания и эмоции в заметки на телефоне. И вот потом, возвращаясь к ним, она складывает эту смешанную гамму чувств в рифмы. Первые стихи Камилла показала маме, и с этого начался путь к изданию сборника.

«Мама меня поддержала. Она даже помогала мне подбирать какие-то правильные слова, где-то что-то поменять чуть-чуть. А оформлением книжки занялась моя старшая сестра, она как раз сделала обложку. А папа уже договаривался с издательством», – говорит Захарова.

Кстати, благодаря папе в книге появились иллюстрации. Это детские рисунки.

«Он у меня заслуженный тренер России по карате, и его маленькие воспитанники специально нарисовали эти рисунки в поддержку военных. Я решила вставить их в книгу, чтобы в них бойцы увидели, возможно, себя или как будто это их сын или дочка нарисовали. Это может их поддержать и вдохновить на победу», – считает писательница.

Фото: [ из архива Камиллы Захаровой ]

НА ФРОНТ И В ГОСПИТАЛИ

Первый тираж сборника составил около сотни экземпляров, и 75 из них Камилла отправила на фронт. Но на этом девочка решила не останавливаться.

«Мы с семьей заказали в издательстве еще 200 экземпляров. Я тоже направлю их на передовую. А еще хочу передать свои стихи в военные госпитали. К тому же у нас в Реутове часто проходят сборы посылок на фронт. Я и туда отнесу свои книги, чтобы вложили их в коробки», – планирует Камилла.

А тем временем девочка после окончания 9-го класса школы № 6 сдала экзамены в спортивный колледж. Камилла занимается спортивной гимнастикой и в свои 15 лет уже получила звание кандидата в мастера спорта. Она мечтает стать тренером, как и ее папа, только не карате, а гимнастики.