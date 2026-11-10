«2848 рублей на четверых». Во столько обойдется новогодний стол

Х5 Клуб: новогодний стол на четырех человек обойдется в 2848 рублей

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Людмила Матвиенко]

Стоимость продуктовой корзины для новогоднего стола на четыре персоны составила 2848 рублей. Расчеты программы лояльности «X5 Клуб» оказались в распоряжении «Газеты.Ru».

В перечень вошли оливье, сельдь под шубой, крабовый салат, бутерброды с красной рыбой, холодец, мясо по-французски и безалкогольное игристое.

Наиболее затратным блюдом оказался холодец — 1113 рублей. Львиная доля этой суммы приходится на килограмм говядины на кости за 949 рублей. Мясо по-французски оценили в 387 рублей, бутерброды со слабосоленой рыбой — в 326 рублей. Безалкогольное игристое добавило 330 рублей.

Ингредиенты для оливье обошлись в 138 рублей, для сельди под шубой — в 275 рублей, для крабового салата — в 279 рублей. Таким образом, на одного человека приходится 712 рублей.

Аналитики учитывали количество продуктов, требуемое рецептурой: например, 50 г масла для бутербродов или 120 г майонеза для оливье. При закупке целыми упаковками итоговая сумма на кассе может оказаться выше.

В X5 рекомендовали заправлять салаты порционно и хранить заготовки в закрытых контейнерах в холодильнике. Готовую еду после застолья не стоит оставлять на столе до утра.

Ранее экономист Перепелкин сообщил, что покупать консервы и деликатесы на Новый год стоит заранее.

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