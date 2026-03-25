Стали известны зарплаты тренеров РПЛ: кто из них лучший по соотношению цена/качество

Инсайдер и журналист Иван Карпов поделился информацией о зарплатах всех главных тренеров клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Самый дорогой специалист получает в 20 раз больше самого бюджетного, зарплаты дорогих коучей впечатляют. Но всегда ли оправдываются вложения в высокооплачиваемого тренера?

Семак впереди с большим отрывом

Нет никакого сюрприза в том, что зарплатный рейтинг возглавляет Сергей Семак. «Зенит» — самый богатый клуб России, а Семак шесть раз подряд приводил петербуржцев к чемпионству. Ежегодная зарплата специалиста составляет 285 млн руб. в год.

Отрыв от второго места огромный. Следующие в списке — два иностранных специалиста, работающие в московских топ клубах: Хуан Карлос Карседо пришел в «Спартак» за второй зарплатой в лиге (189,9 млн руб.). Запросы Фабио Челестини (или возможности ЦСКА) чуть скромнее — 161,4 млн руб.

В число тренеров с доходом более 100 млн руб. в год входит также авторитетный Станислав Черчесов (123,6). Он принял «Ахмат» на последнем месте и уверенной рукой поднял в середину турнирной таблицы.

Недооцененные

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, приведший «быков» к первому в истории чемпионству, только пятый в рейтинге зарплат (85,5).

В текущем сезоне лучшим по соотношению цена/качество можно считать Андрея Талалаева. Вывел команду из Первой лиги, со скромным составом поднял ее на четвертое место, сделав грозой авторитетов. Талалаев развивает игроков — футболисты «Балтики» один за другим дебютируют в сборной России и пользуются интересом у клубов-богатеев. За свою работу тренер калининградцев получает 48 млн руб. в год.

Крохотной можно назвать зарплату Ролана Гусева с учетом статуса «Динамо» — всего 30 млн. Но тут особая ситуация. С Гусевым в декабре заключили контракт до конца сезона — посмотреть, как получится. Весну бело-голубые начали лихо, если так пойдет, то финансовые «трудности» Гусева окажутся кратковременными.

На удивление сравнительно невысокие зарплаты у испанских тренеров «Рубина» и «Ростова». Франк Артига приехал в Казань на оклад в 21,8 млн (четвертое место с конца). Джонатан Альба зарабатывает 39,8 млн.

Переоцененные

На седьмом месте неожиданно белорусский тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский (68,4). Волжане вышли из зоны прямого вылета, игроки команды восхищаются футбольной грамотностью тренера, но 14-е текущее место — не тот результат, на который рассчитывали в Нижнем, приглашая Шпилевского. Талалаев за такие деньги, наверное, бы сделал команду чемпионом.

Игоря Осинькина позвали спасать «Сочи» за 42 млн руб. в год, но южане утонули, похоже, окончательно.

Назовем зарплаты и других, не упомянутых выше специалистов: Михаил Галактионов («Локомотив») — 84 млн руб., Магомед Адиев («Крылья Советов») — 26,4, Заур Тедеев («Акрон») и Ильдар Ахметзянов («Оренбург») — по 18, Вадим Евсеев («Динамо», Махачкала) — 13,8.