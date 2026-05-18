15–30% роста? Риелтор разрушил миф о подорожании загородных домов в Подмосковье

Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Общественной Службой Новостей публично разошелся с данными о взрывном подорожании загородного жилья. Ранее в СМИ появилась информация, что в 2025 году готовые дома в Московской области прибавили 15–30% в цене — но эксперт называет это картиной, которая не отражает реального положения дел.

По словам Апрелева, в эконом-сегменте все прямо противоположным образом: цены на построенные и введенные в эксплуатацию дома падают уже несколько месяцев подряд. Рынок, по его выражению, стоит — никому ничего не нужно, спрос снижается, а предложение затоваривает Подмосковье.

Он добавил, что тем не менее есть и оборотная сторона. В давно существующих организованных поселках, уже застроенных на 90–95%, в прошлом году действительно случилось оживление спроса — но не более чем на 15%, и рост там скорее соответствовал инфляции или чуть опережал ее. Сами 15% Апрелев подтверждать для готовых домов не готов.

По мнению риелтора, главный сюрприз — земельные участки. В тех поселках, где уже подведены коммуникации и есть полное благоустройство, земля выросла в цене существеннее — более чем на 15%. Правда, это касается почти исключительно премиум- и элит-класса. В остальных сегментах рост скромнее: меньше 15%, а в массовом — и вовсе дефляция. Так что общая картина оказалась сложнее, чем просто «все резко подорожало».

Ранее он заявил, что 80% ипотечных сделок на вторичке — это обмен жилья.