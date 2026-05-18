Топливо в Нижегородской области: цены на бензин устойчиво растут с декабря

С бензином в Нижегородской области с начала года происходит нечто неприятное, но предсказуемое. Цены ползут вверх, и статистика это подтверждает безжалостными цифрами. Если взять за точку отсчета декабрь 2025 года, то топливо в целом прибавило уже 4,59 процента. Только за март — плюс 0,67 процента. Дизель, правда, отстает — его рост с марта скромнее, всего 0,2 процента, но он тоже не стоит на месте. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

В начале апреля литр самого ходового АИ-92 в среднем обходится в 63 рубля 34 копейки. АИ-95 — уже 68 рублей 39 копеек. Дизель перевалил за 74 рубля (74,82, если быть точным). А роскошный АИ-98 и выше — это вообще космос: 92 рубля 49 копеек за литр. Для тех, кто помнит цены годичной или двухгодичной давности, эти цифры звучат как пощечина. Но объективности ради стоит сказать: за один месяц скачок не смертельный. Однако в накопительном эффекте — опасная тенденция.

Для рядового водителя это означает одно: заправлять полный бак становится все накладнее. Для тех, кто живет в области и каждый день мотается на работу в город или между населенными пунктами, лишние проценты — это ощутимый удар по бюджету. Логистика дорожает, и вслед за бензином потянутся цены на продукты и товары — никто не будет возить за свои. Пока что рост умеренный, но, если тенденция сохранится, к лету, когда традиционно увеличивается спрос, и дальнобойщики активнее крутят баранку, мы можем увидеть новый виток.

Таким образом, бензин в Нижегородской области дорожает, и это не сезонное колебание, а устойчивый тренд с начала года.

