Одышка и туман в голове: диетолог рассказала, когда холестерин уже навредил

Есть такие состояния, которые называют «тихими убийцами». Высокий холестерин — из их числа. Он годами не подает признаков, не щиплет, не колет, не напоминает о себе. А потом бац — ишемия, одышка, усталость, проблемы с концентрацией. Но поздно пить боржоми: к тому моменту, когда вы что-то почувствовали, холестерин уже всерьез повредил сосудистую стенку. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она объясняет: гиперхолестеринемия — штука многофакторная. И да, питание очень важно, но это не единственная причина. Наследственность, состояние печени, работа кишечника — все влияет. Даже то, как вы спите. Хронический недосып повышает уровень кортизола, а тот, в свою очередь, запускает цепочку не самых приятных изменений. Человек становится раздражительным, подавленным, а организм решает: «хозяин не справляется со стрессом». И включает защитные механизмы: поднимает глюкозу и холестерин — тот самый пластический материал для «ремонта» клеток. Парадокс: тело пытается помочь, а в итоге вредит сосудам.

Если на этот фон накладываются курение, плохая экология или просто неправильные пищевые привычки, процесс ускоряется. Причем опасность не только в том, что холестерин накапливается, а в том, что атеросклеротические бляшки могут в любой момент оторваться. И вот это уже по-настоящему смертельно. Соломатина подчеркивает: ишемическая болезнь долгое время может протекать скрыто, без явных симптомов. Вы живете, не подозревая, что внутри уже тлеет взрывчатка.

По ее словам, во-первых, необходимо перестать верить в чудо. Холестерин не болит. Если вы дождались одышки и «тумана в голове» — значит, организм уже пострадал. Во-вторых, обращать внимание на образ жизни в целом: сон, стресс, рацион. Причем выбор продуктов должен быть осознанным, а не на авось. И в-третьих, если есть предрасположенность или тревожные звоночки (даже такие неспецифические, как упадок сил и раздражительность), проверяйтесь. Своевременное выявление атеросклеротических бляшек и оценка их стабильности — это не паранойя, а шанс избежать инфаркта или инсульта. Итог простой: высокий холестерин не прощает беспечности. Он молчит, пока не нанесет удар. И к этому удару лучше быть готовым заранее.

