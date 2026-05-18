Спорт остается спортом: в Госдуме оценили возвращение флага российским спортсменам

Депутат Госдумы Светлана Журова позитивно оценила решение Международной федерации гимнастики, которая наконец сняла ограничения с российских спортсменов, допустив их до турниров с флагом и гимном. По ее словам, это долгожданный шаг, и она искренне рада за гимнастов, которые смогут выступать без ущемлений. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Особую надежду Журова связывает с тем, что примеру коллег последуют и другие спортивные федерации. Ведь возвращение россиян уже произошло в плавании и борьбе, и теперь у международных организаций появилась возможность убедиться: за такие решения не последует санкционного или репрессивного удара. Никто не хочет бойкотировать, все хотят соревноваться — чтобы спорт оставался спортом, а не площадкой для политических игр.

Теперь, подчеркивает депутат, важно, чтобы возвращение распространилось не только на индивидуальные дисциплины, но и на командные виды. А сам прецедент с гимнастикой Журова называет наглядным сигналом для остальных: смелость принимать справедливые решения ничем не рискует, зато открывает дорогу честным состязаниям.

Ранее она заявила, что процесс возвращения России в спорт сдвинулся с мертвой точки.