Вокзал Грозного первым в России получил сертификат «Халяль»

Российские железные дороги сообщили о появлении в стране первого объекта пассажирской инфраструктуры, официально получившего сертификат соответствия стандартам «Халяль». Как пишет портал Банки.ру , им стал железнодорожный вокзал Грозного. Документ был вручен представителям вокзального комплекса в рамках международного форума Россия — Исламский мир: KazanForum 2026. В РЖД отметили, что объект стал не только важным транспортным узлом, но и одной из ключевых туристических точек Чеченской Республики.

Железнодорожный вокзал Вокзал Грозный стал первым в России объектом пассажирской инфраструктуры, подтвердившим соответствие стандартам «Халяль». Сертификат был выдан Советом муфтиев России.

В РЖД подчеркнули, что вокзал открылся год назад и за это время стал одной из визитных карточек региона. По данным компании, объект отличается современными архитектурными и инженерными решениями, аналогов которым в стране пока нет.

Пассажирам доступны цифровые сервисы, онлайн-табло, бесплатный Wi-Fi, автоматические камеры хранения, справочные терминалы, комната матери и ребенка, а также специальные молельные помещения. Кроме того, инфраструктура полностью адаптирована для маломобильных граждан.

В компании отметили, что получение халяль-сертификата подтверждает соответствие объекта требованиям, связанным с комфортом и условиями пребывания для мусульманских пассажиров и туристов.

Термин «халяль» в исламской традиции означает «разрешенное» и распространяется не только на продукты питания, но и на различные сферы повседневной жизни, включая услуги, стандарты обслуживания и инфраструктуру.

