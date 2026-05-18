Глава европейской дипломатии Кая Каллас, судя по информации Politico, окончательно сложила с себя полномочия потенциального переговорщика с Россией. Хотя еще недавно СМИ прочили ей роль главного голоса Евросоюза за столом возможных переговоров с Москвой, сейчас эта кандидатура отпала — и причины, как выясняется, лежат отнюдь не только в плоскости дипломатического этикета. Свою жесткую оценку ситуации дал доктор экономических наук, исполнительный директор Ассоциации имени Громыко Николай Межевич. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в неформальном антирейтинге российской власти Каллас уверенно занимает одно из первых мест — и закрепилась там надолго. Две ключевые черты, по мнению эксперта, делают ее фигуру абсолютно неприемлемой для Москвы: откровенная антироссийская настроенность и, как он выразился, «дура».

Межевич проводит неожиданную историческую параллель: он призывает уважать бывших противников России — Карла XII, Наполеона, кайзера Вильгельма. Сравнивать же с ними Каллас, по его убеждению, значит оскорблять этих серьезных и опасных врагов. А вот эстонские политики нового времени, считает эксперт, стали жертвой иллюзии собственной сверхценности. Их десятилетиями использовали как рупор для той риторики, которую Париж, Берлин или Лондон по разным причинам не могли озвучить сами.

В результате у таких политиков сложилось ложное ощущение незаменимости. Межевич предупреждает: они не понимают, что их готовят на роль «следующей Украины». Когда украинский ресурс будет исчерпан, эстафета может перейти к ним. Но вот незадача — американцы уже ясно дали понять, что помогать им в этом случае никто не собирается. Так что отказ Каллас от роли переговорщика выглядит не столько ее личным решением, сколько констатацией: дипломатия с таким лицом стала просто невозможна.

Ранее политолог Бернардини высмеял логику Каллас для переговоров с Россией.