В Совфеде предложили отменить лимит на бесплатную проверку кредитной истории

В России предложили отменить ограничение на бесплатное получение кредитной истории. Как сообщает « Парламентская газета », с такой инициативой группа сенаторов и депутатов намерена обратиться в Банк России. Авторы идеи считают, что граждане должны иметь постоянный бесплатный доступ к информации о своих кредитах и займах, особенно на фоне роста числа финансовых мошенничеств.

Сейчас россияне могут бесплатно запросить кредитную историю в бюро кредитных историй только два раза в год. За последующие обращения приходится платить — стоимость услуги может достигать тысячи рублей, а через банки оказаться еще выше.

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов заявил, что действующие ограничения выглядят нецелесообразными. По его словам, многие граждане узнают о незаконно оформленных на них кредитах уже после звонков коллекторов.

Сенатор отметил, что объем средств, похищенных мошенниками у россиян в 2025 году, превысил 29 млрд рублей. На этом фоне, считает он, людям необходимо предоставить возможность регулярно контролировать собственную кредитную историю без дополнительных расходов.

Кредитная история содержит сведения обо всех займах, просрочках и финансовой дисциплине заемщика. Эти данные банки используют при одобрении кредитов, определении лимитов и процентных ставок. Также информация помогает выявлять мошеннические схемы и оценивать платежеспособность клиента.

Получить сведения о том, в каком бюро хранится кредитная история, можно через портал госуслуг или сервисы Банка России.

