В России замедлилась инфляция: что будет со ставкой Центробанка

Снижение темпов инфляции в России по итогам апреля может стать основанием для нового уменьшения ключевой ставки Банком России. Об этом заявила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, пишет портал Банки.ру . По ее оценке, при сохранении текущих дезинфляционных тенденций регулятор способен уже на ближайшем заседании снизить ставку еще на 0,5 процентного пункта.

Эксперт напомнила, что, согласно данным Росстата, годовая инфляция в апреле замедлилась до 5,56% против 5,86% месяцем ранее. В помесячном выражении рост потребительских цен также резко сократился — с 0,6% до 0,14%.

По словам аналитика, одной из причин стала сезонная стабилизация цен на плодоовощную продукцию. В апреле овощи и фрукты подешевели почти на 3%, а стоимость зарубежных туров снизилась на 3,85%. Также продолжили дешеветь телерадиотовары.

В то же время давление на инфляцию продолжают оказывать услуги. Рост тарифов в этом сегменте остается высоким — около 10% в годовом выражении. Сильнее всего подорожали почтовые услуги, отопление, водоснабжение и взносы на капитальный ремонт.

Кроме того, в апреле выросли цены на бытовые услуги, страхование и табачную продукцию.

Наталья Мильчакова считает, что при сохранении текущей динамики Центробанк может снизить ключевую ставку до 14% годовых уже по итогам июньского заседания. Однако если майская статистика покажет замедление дезинфляции, регулятор может взять паузу.

