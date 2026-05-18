В России замедлилась инфляция: что будет со ставкой Центробанка
Аналитик Мильчакова: ЦБ может снизить ставку до 14% уже в июне
Снижение темпов инфляции в России по итогам апреля может стать основанием для нового уменьшения ключевой ставки Банком России. Об этом заявила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, пишет портал Банки.ру. По ее оценке, при сохранении текущих дезинфляционных тенденций регулятор способен уже на ближайшем заседании снизить ставку еще на 0,5 процентного пункта.
Эксперт напомнила, что, согласно данным Росстата, годовая инфляция в апреле замедлилась до 5,56% против 5,86% месяцем ранее. В помесячном выражении рост потребительских цен также резко сократился — с 0,6% до 0,14%.
По словам аналитика, одной из причин стала сезонная стабилизация цен на плодоовощную продукцию. В апреле овощи и фрукты подешевели почти на 3%, а стоимость зарубежных туров снизилась на 3,85%. Также продолжили дешеветь телерадиотовары.
В то же время давление на инфляцию продолжают оказывать услуги. Рост тарифов в этом сегменте остается высоким — около 10% в годовом выражении. Сильнее всего подорожали почтовые услуги, отопление, водоснабжение и взносы на капитальный ремонт.
Кроме того, в апреле выросли цены на бытовые услуги, страхование и табачную продукцию.
Наталья Мильчакова считает, что при сохранении текущей динамики Центробанк может снизить ключевую ставку до 14% годовых уже по итогам июньского заседания. Однако если майская статистика покажет замедление дезинфляции, регулятор может взять паузу.
