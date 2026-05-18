Мария Львова-Белова помогла четырем детям вернуться к матери в Подмосковье

При поддержке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, чрезвычайного и полномочного посла ОАЭ в России доктора Мохаммада Ахмада Аль-Джабера и властей Московской области четыре ребенка смогли вернуться к своей матери.

По словам Львовой-Беловой, 4 месяца назад женщина экстренно была госпитализирована, и ее дети — три дочери и сын — были размещены в одном из семейных центров Подмосковья.

«В это время мы с коллегами из Московской области разбирали личные дела воспитанников этого учреждения и совместно составили план сопровождения семьи», – рассказала она.

В связи с проблемами со здоровьем жительница не могла в одиночку воспитывать детей и заниматься хозяйством, а родных, кто мог бы помочь, у нее нет. В результате за семьей закрепили специалиста социальной службы.

Также семье помогло посольство ОАЭ в России и благотворительный фонд «Страна для детей». В квартире заменили окна в детской комнате, закупили новую мебель и бытовую технику, погасили задолженность за ЖКУ.

В понедельник, 18 мая Львова-Белова и посол встретились с семьей в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина, вручили детям подарки и организовали для них экскурсию.