Разработчик ЕГЭ по математике рассказал, как сдать экзамен без репетиторов

Успешно сдать экзамены можно и без помощи репетиторов, если готовиться системно и заранее. РБК в рамках проекта «Как поступить» опубликовал рекомендации по подготовке к ЕГЭ от научного руководителя Центра педагогического мастерства и руководителя группы разработчиков ЕГЭ по математике Ивана Ященко. По его словам, ключевую роль играет углубленное изучение предметов еще со средней школы, регулярное выполнение домашних заданий и внимательное отношение к темам школьной программы.

По словам эксперта, эффективная подготовка к экзамену начинается задолго до выпускного класса. Для высоких результатов по профильной математике он рекомендовал уже с седьмого класса обучаться по углубленной программе и регулярно выполнять домашние задания.

Ященко отметил, что при подготовке к базовым экзаменам важно внимательно осваивать каждую тему школьного курса. При этом он предостерег школьников и родителей от попыток слишком рано опережать программу обучения.

Эксперт также посоветовал выпускникам сосредоточиться на проработке заданий, которые вызывают сложности, чтобы избежать потери баллов на экзамене.

Основной период ЕГЭ в 2026 году пройдет с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 4 по 25 сентября. По данным Минпросвещения, экзамены в этом году планируют сдавать более 747 тысяч человек. Самыми популярными предметами стали профильная математика, информатика и биология.

Ранее сообщалось, что выпускников Московской области предупредили о мошеннических схемах перед ЕГЭ.