Серые зарплаты под колпаком: экономист рассказал, почему ИНН привяжут ко всем счетам

С 2027 года ИНН станет обязательным для всех банковских счетов россиян — и для новых, и для тех, что уже открыты. Идея, которая поначалу может показаться еще одной бюрократической формальностью, на деле означает полную прозрачность финансовых потоков. Экономист Александр Лежава в интервью Pravda.Ru объяснил, чем это обернется для граждан и банков.

По его словам, паники не нужно. Многие финансовые институты и сейчас запрашивают ИНН у клиентов в рамках привычных процедур. Законодательное закрепление лишь унифицирует то, что уже работает. Банки не рухнут, клиентам не придется бегать с бумажками — система автоматически синхронизирует счета с налоговыми номерами.

Лежава выделяет два ключевых последствия. С одной стороны, налоговая служба наконец четко увидит, кто, кому и за что переводил деньги. Порядок в сборе налогов и упрощение процедур — это плюс для всех, кто платит честно. С другой стороны, это неизбежное ужесточение контроля за переводами между физическими лицами. Государство получит возможность отслеживать сомнительные транзакции и пресекать схемы ухода от налогообложения. Серые зарплаты, неучтенные подработки, «дружеские» переводы, которые на деле являются оплатой услуг без чека — все это окажется под колпаком. Лежава подчеркивает: цифровизация налогового администрирования идет по всему миру, и Россия не исключение.

По его мнению, итог выглядит двояким. Для добросовестного налогоплательщика ничего страшного не произойдет — разве что станет меньше соблазнов получать «в конверте» и больше порядка в личных финансах. А вот для тех, кто привык прятать доходы или использовать дропперские схемы, наступают не лучшие времена. ИНН теперь не просто номерок в бумажнике, а главный финансовый идентификатор. Государство последовательно идет к тотальной прозрачности, и 2027 год станет очередным шагом в этом направлении. Любите вы это или нет, но уход от налогов перестает быть бесплатным развлечением.

