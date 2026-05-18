Петербург унизительно пролетел мимо: топ 15 лучших городов мира

Российские столицы заняли высокие позиции в глобальном индексе миллиона долларов. Москва расположилась на 7 месте, а Сочи — на 12, опередив такие мегаполисы, как Сидней и Лос-Анджелес. Об этом говорится в ежегодном исследовании The Wealth Report 2026, передает ТАСС .

Позиции российских городов в глобальном рейтинге

Два отечественных мегаполиса попали в число лидеров международного «Индекса миллиона долларов». Соответствующее исследование опубликовано в ежегодном докладе The Wealth Report 2026. Аналитики выяснили, сколько квадратных метров премиального жилья можно приобрести в разных точках планеты за 1 миллион долларов.

Результаты Москвы и Сочи

По итогам прошлого года столица РФ поднялась на 7 строчку. Здесь на означенную сумму покупателю доступно 36 квадратных метров. Аналогичный показатель зафиксирован в Лос-Анджелесе. Сочи сохранил присутствие в списке, заняв 12 позицию с результатом 41 квадратный метр.

Лидеры и аутсайдеры списка

Первое место в рейтинге досталось Монако. В этом княжестве на 1 миллион долларов удастся приобрести всего 16 квадратных метров элитной недвижимости. Серебряным призером стал Гонконг с показателем 23 квадратных метра. Тройку лидеров разделили Женева и Сингапур, где за те же деньги дают по 28 квадратов.

Ситуация с Санкт-Петербургом

Северная столица России четвертый год подряд не попадает в топ-15. Город занимает лишь 22 строчку. При этом в Петербурге за 1 миллион долларов можно рассчитывать на целых 87 квадратных метров жилья премиум-класса.