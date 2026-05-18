Жара до +32: юрист объяснил, когда россиянам обязаны сократить рабочий день

На фоне аномальной жары в Москве и Подмосковье сотрудники могут рассчитывать на определенные послабления условий труда, сообщает Парламентская газета . По прогнозам синоптиков, уже 19 мая температура воздуха в столичном регионе способна подняться до +32 градусов, что значительно превышает климатическую норму. На этом фоне эксперты напомнили о санитарных рекомендациях для работодателей, допустимых температурах в помещениях и правах работников в случае угрозы здоровью.

В период сильной жары условия труда в России регулируются санитарными нормами СанПиН, где указаны допустимые температурные значения для разных категорий работников. Для офисного персонала и сотрудников с минимальной физической нагрузкой комфортной считается температура до +28 градусов, тогда как для более тяжелых видов труда пределы ниже.

Как пояснил юрист Александр Хаминский, действующее законодательство не обязывает работодателей автоматически сокращать рабочий день или переводить персонал на удаленный формат. Однако работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда.

Роспотребнадзор при этом рекомендует уменьшать продолжительность рабочего дня при повышении температуры в помещении. Так, при +28,5 градуса рабочее время советуют сокращать на один час, при +29 градусах — уже на два часа. Для сотрудников, работающих на улице при температуре выше +32,5 градуса, предусмотрены регулярные перерывы в прохладных помещениях не реже одного раза в 20 минут.

Если работодатель игнорирует рекомендации и не принимает меры — например, не устанавливает кондиционеры или не меняет график работы, — сотрудник может обратиться в трудовую инспекцию или Роспотребнадзор. Для этого необходимо заранее зафиксировать температуру на рабочем месте с помощью фото или видео.

Эксперты также напоминают, что статья 379 Трудового кодекса РФ позволяет работнику отказаться от выполнения обязанностей, если условия создают прямую угрозу жизни и здоровью. Судебная практика уже признает экстремальную жару одним из таких факторов.

