В России спрогнозировали, как Киев и Запад отреагируют на совместные российско-белорусские ядерные учения. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько считает, что ничего неожиданного не произойдет: с украинской стороны, скорее всего, вообще не последует реальных действий. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, киевский режим на самом деле не верит в то, что Москва когда-либо применит ядерное оружие. Да, информационно эту тему используют: будут стандартные заявления об агрессивных намерениях России и Белоруссии, апелляции к Брюсселю, Вашингтону и к пятой статье устава НАТО. Но все это — исключительно для внешней пропаганды и медийного шума. Ни один украинский политик всерьез не ждет ядерного удара по Украине или начала атомной войны в Европе. Иначе, рассуждает эксперт, украинские беспилотники не долетали бы до Рязани, Перми и тем более до Москвы.

Что же касается самой России, то учения Безпалько называет демонстрацией силы и игрой мускулами — сигналом Западу, что у страны есть чем ответить, что она «не Ирак и не Иран». В целом, по его мнению, это элемент традиционной большой игры, к которой все уже привыкли.

Западная реакция, полагает эксперт, будет предсказуемо расколотой. Часть политиков отнесется спокойно. Другая часть заявит: нужно больше оружия — американские ракеты, «Томагавки», а то и вовсе создавать единую европейскую армию. А вот Прибалтика, Восточная Европа и Польша, скорее всего, начнут кричать об угрозе и требовать наращивания американского контингента. Так что шум обещает быть громким, но, по сути, мало что меняющим.

