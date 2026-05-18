Одно и то же по кругу: Соседов разнес творчество SHAMANа

Музыкальный критик Сергей Соседов неожиданно согласился с продюсером Владимиром Киселевым, который ранее заявил, что певец SHAMAN (Ярослав Дронов) практически потерял былую популярность и ушел в тень. Причем поддержал он эту точку зрения без скидок и дипломатии. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По мнению Соседова, проблема артиста — не во внешних обстоятельствах, а в творческой стагнации. SHAMAN, по словам критика, так и не подарил слушателю ни одной лирической новинки. Все, что он делает, крутится вокруг патриотической темы, но где драматургия? Где смена жанров и настроений? Одно и то же из раза в раз — и по кругу.

Особенно ярко, считает Соседов, лень артиста проявилась после «Интервидения». При этом Дронов, подчеркивает критик, получает гонорары, которые «уму непостижимы», а отдача зрителю не соответствует этим суммам. Соседов прямо называет такие цены на концерты грабежом в чистом виде. Творчества все меньше, понтов все больше — и тогда, резюмирует он, теряется всякий смысл. Сам критик давно перестал следить за судьбой Ярослава, потому что больше не выдерживает ни его вокала, ни образа — и, видимо, это сказало ему все, что нужно.

Ранее певец SHAMAN анонсировал журналистам песню в стиле хита «Я русский».