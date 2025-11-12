Станковича заменит в «Спартаке» русский помощник серба: что о нем известно

Увольнение серба ожидалось, но все равно оказалось внезапным — по двум причинам: во-первых, «Спартак» одержал две победы подряд при приличной игре, во-вторых, кандидатура преемника так и не была определена, хотя список «отправляемых» в «Спартак» тренеров был огромен.

Романов, вероятно, станет временной фигурой. Но если «Спартак» до зимы не найдет нового тренера, а Романов удачно проведет этот отрезок, то, возможно, и получит свой шанс дальше работать с основной командой.

Молодежь его уважает

Вадим Романов — воспитанник спартаковской академии. Но большой карьеры в качестве игрока у него не получилось: играл в российских клубах низших лет, отметился в чемпионате Белоруссии, а в 31 год закончил. Романов вернулся в родную гавань, начал работать в детско-юношеском, а затем молодежном футболе, получил тренерскую лицензию, стажировался в Италии — в «Ювентусе» и «Торино».

В 2024 году Деян Станкович включил специалиста в свой тренерский штаб. В обязанности Романова, в частности, входила коммуникация между основной командой и молодежкой. Футболисты, прошедшие через спартаковскую школу, с большим уважением относятся к 47-летнему специалисту.

Дружба с Абаскалем

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Из всех главных тренеров «Спартака» Романов выделяет Гильермо Абаскаля как наиболее открытого. Испанец интересовался делами молодежки, позволял участвовать в своем тренировочном процессе, обсуждал его детали.

Стопроцентный результат

В основной команде Романов в качестве главного провел один матч. В апреле прошлого года одновременно получили дисквалификацию Деян Станкович и Ненад Сакич, и российский специалист руководил командой со скамейки в матче с «Акроном». «Спартак» проигрывал 0:2, но вырвал победу в компенсированное время — 3:2. Таким образом, в тренерском карде Романова один матч и одна победа.

Специалист отмечал, что ничего сложного не было. В том смысле, что установки Станковича ему были хорошо известны.

«Все то, что у него в голове, и у меня в голове тоже», — отмечал Романов.

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Тяжелый экзамен

До зимней паузы «Спартаку» осталось провести три матча в РПЛ и один в Кубке России. Сразу после паузы на матчи сборных — дерби с ЦСКА 22 ноября, ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» 26 ноября, поездка в Калининград к дерзкой «Балтике» 29 ноября и матч с «Динамо» 6 декабря.

График очень сложный, но именно успешные матчи с такими сильными соперниками могут добавить Романову серьезное количество вистов.