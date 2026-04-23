«Сто процентов судьи поддушивают «Зенит»: громкий скандал в РПЛ

Борьба за победу в чемпионате России по футболу вышла на финишный отрезок. Матч 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» имел важнейшее значение в вопросе распределения медалей и завершился скандалом: крайне спорный пенальти, а затем потасовка игроков.

Что произошло

Напряженный матч катился к нулевой ничьей. Игра получилась примерно равной, хотя у хозяев было чуть больше шансов забить. Добавленные к основному времени пять минут уже истекали, когда арбитр Алексей Сухой остановил игру, получив сигнал из ВАР-комнаты. Судья отправился к монитору и после видеопросмотра назначил пенальти в ворота «Зенита».

Выяснилось, что при подаче в штрафную и последовавшей борьбе защитник «Зенита» Игорь Дивеев сыграл рукой. Рассмотреть нарушение сложно было рассмотреть даже при многочисленных повторов. Касание было легким, а главный тренер «Зенита» Сергей Семак указал, что мяч, даже если он задел руку защитника, не изменил траекторию.

Пенальти исполнял Николай Комличенко, но голкипер Денис Адамов угадал направление удара. То, что 11-метровый не был реализован, в какой-то степени компенсировало спорность его назначения.

Счет не изменился. Но в самой концовке донельзя взвинченные футболисты устроили небольшую потасовку. Всего в матче было показано 12 желтых карточек — пять игрокам «Локомотива», семь — «Зенита».

«Предвзятое отношение»

Виновник эпизода Игорь Дивеев после матча заявил, что, видимо, к нему у судей предвзятое отношение. Защитник утверждает, что никакого касания не почувствовал: было бы — не стал бы спорить.

Помощник Семака Вильям Оливейра увидел заговор: «Сто процентов судьи поддушивают «Зенит».

Сам Семак указал на то, что к скандальной концовке привела нервозная ситуация на поле.

«Думаю, когда игры заканчиваются драками, сказывается нервозность из-за судейства. Ненужные, необязательные карточки, которые показывают или не показывают. Сумбур приводит к тому, что случилось на поле», — отметил главный тренер «Зенита».

«Судьи, вы что творите-то? Елки-палки!»

Спорное решение в важном матче не могло не вызвать реакции у футбольной общественности. Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой записал большое и эмоциональное видео.

«Судьи, вы что творите-то? Елки-палки! Ну, это правда уже полный беспредел какой-то! Как можно назначать пенальти в ворота «Зенита»? Как? За что?! Там бедный Дивеев, я не знаю, у него, по-моему, пульс подскочил до 200 с лишним. У него глаза расширились до такой степени, когда он это увидел. Ну как? Вы же судьи! Вы что? Во что вы превращаете футбол, ребят?» — сказал Мостовой.

Знаменитый футболист призвал судей собраться в концовке сезона и не усложнять до такой степени футбол — простую в своей основе игру.

Комментатор Тимур Журавель отметил, что в АПЛ такой момент даже не стали бы рассматривать, потому что там перестали наказывать за случайные попадания мяча в руку.

«В АПЛ рассмеялись бы такой «точке», но у нас все слишком формально. Хотя тут даже нет точных доказательств, что мяч и рука встретились. Переключаюсь на «Сити», там точно игра будет заключаться в забитии голов», — написал Журавель в соцсетях.

Позже наверняка выскажется об эпизоде Милорад Мажич. Глава департамента судейства РФС весной — нужно отдать ему должное — регулярно публично разбирает резонансные моменты. Мажич указывает на ошибки судей, говорит о том, что ВАР не должен всякий раз звать арбитра к монитору. Но это просто бесконечная констатация фактов, не очень понятно, какие меры принимаются к исправлению ситуации. Судейских скандалов меньше не становится.