Тренер «Динамо» назвал причину поражения от «Рубина»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о поражении своей команды в 26-м туре РПЛ от «Рубина» (0:1). По его мнению, причиной неудовлетворительного результата стал низкий темп, в котором играло «Динамо».

Гусев посетовал, что футболисты не выполнили предматчевые установки.

«Мы просили быстрее двигать мяч и принимать решения. Если мы будем так медленно играть, то ничего не будет получаться ни с одной командой РПЛ», — сказал наставник бело-голубых.

«Динамо» ярко начало весеннюю часть чемпионата, но затем заметно сдало: ничьи с «Оренбургом» (3:3), «Пари НН» (1:1), тяжелая победа над «Акроном» (3:2), а теперь поражение на домашнем поле.

Гусев заявил, что у него есть понимание, почему с командой произошла такая метаморфоза, но конкретизировать не стал.

