«Питтсбург» Малкина и Чинахова оказался на грани вылета из плей-офф

«Питтсбург Пинвинз» потерпели третье поражение подряд в первом раунде плей-офф НХЛ. Клуб, за который выступают россияне Евгений Малкин и Егор Чинахов, оказался на грани выбывания из борьбы за Кубок Стэнли.

«Пингвины» проиграли два домашних матча «Филадельфия Флайерз» (2:3, 0:3), а теперь уступили в гостях — 2:5. Таким образом, счет в «битве за Пенсильванию» стал 3-0 в пользу «Летчиков».

Евгений Малкин открыл счет в матче, отличившись в большинстве. Но во втором периоде «Флайерз» переломили ход встречи, забросив три шайбы. Гол защитника Эрика Карлссона подарил «Пинвинам» надежду, но «Филадельфия» быстро восстановила разницу в две шайбы, а в концовке забила в пустые ворота.

Егор Чинахов и форвард «Филадельфии» Матвей Мичков результативными действиями не отметились.

Ранее нападающий «Тампа-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров помог своей команде сравнять счет в серии с «Монреаль Канадиенз».