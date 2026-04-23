«Остановка на двое суток». В Китае врачи спасли мужчину, сердце которого не билось 40 часов

В китайской провинции Чжэцзян произошел уникальный случай: бригаде врачей удалось спасти мужчину, чье сердце не сокращалось на протяжении 40 часов. Пациенту около 40 лет, он обратился за помощью с жалобами на давящую боль в груди и нехватку воздуха. Об этом со ссылкой на специалистов Второй больницы Чжэцзянского университета сообщает издание Sohu.

Вскоре после госпитализации у мужчины произошла остановка сердца. Предварительный диагноз — миокардит, то есть воспаление сердечной мышцы, которое нередко развивается как осложнение после вирусных инфекций.

Руководитель отделения экстренной помощи Лу Сяо пояснил, что у пациента диагностировали устойчивую фибрилляцию желудочков. При таком состоянии нарушается нормальный сердечный ритм, и орган теряет способность эффективно перекачивать кровь.

Десять попыток восстановить ритм с помощью дефибрилляции не принесли результата. Тогда пациента подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и другим системам жизнеобеспечения. Дополнительно применялись меры для поддержания кровообращения и профилактики тромбообразования.

Лишь спустя 40 часов непрерывной терапии сердце пациента начало постепенно приходить в норму, а ритм — восстанавливаться. Аппарат ЭКМО продолжал поддерживать функцию органа еще десять дней. Через двадцать дней мужчина пришел в сознание.

Врачи признают, что подобные исходы — редкость. К сожалению, такие истории заканчиваются благополучно далеко не всегда. Это, скорее, счастливое исключение из правил.

