Страсти по Матвею: что будет с карьерой голкипера сборной России Сафонова

Год назад голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов подписал пятилетний контракт с европейским топ-клубом «Пари Сен-Жермен», но теперь во французском клубе не исключают, что им придется расстаться с российским футболистом.

Четыре трофея, но без места в основе

Первый сезон в ПСЖ сложился для Сафонова в целом удачно. С клубом россиянин выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Другой вопрос, что место в стартовом составе Сафонов не завоевал, но это и непросто было сделать, особенно сразу же, «с колес» — авторитет основного вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы слишком высок.

Сафонов провел 17 матчей за ПСЖ во всех турнирах, и в целом его игра особых нареканий не вызывала.

Фото: [ ФК ПСЖ ]

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что Сафонов навязал Доннарумме серьезную конкуренцию, и именно по этой причине итальянец провел очень сильную весну. Сам Сафонов уверен, что и он прибавил, играя в сильной лиге.

«Если прибавил, то во всем. Во Франции другие скорости, люди играют быстро и разнообразно. Это то, к чему надо было подстроиться. Я не успевал. Но после двух месяцев для меня все было понятно. Я успевал хотя бы глазами следить, голова успевала, оставалось адаптировать тело. Адаптация проходила два‑три месяца», — рассказал голкипер сборной России.

Дилемма для ПСЖ

Для такого амбициозного клуба, как ПСЖ, нормально иметь двух сильных вратарей одновременно. Тот же Доннарумма ранее конкурировал с Кейлором Навасом, экс-вратарем «Реала». Но есть и обратная сторона медали: кто-то из конкурентов наверняка будет недоволен, что может создать нервозную обстановку в коллективе.

ПСЖ ведет непростые переговоры с Доннаруммой о новом контракте. По их итогам будет приниматься решение и о будущем Сафонова. Возможно, если с итальянцем не удастся договориться, россиянин станет первым номером. Возможно, ПСЖ захочет приобрести еще одного сильного голкипера.

Фото: [ ФК ПСЖ ]

Украинский след

Сообщалось, что будущее Сафонова в ПСЖ может оказаться под вопросом из-за того, что клуб ведет переговоры с украинским защитником «Борнмута» Ильей Забарным. А для того «харам» — играть в одной команде с русским.

Руководство ПСЖ заверило украинца, что никаких проблем с Сафоновым не возникнет. Непонятно, означает ли это заявление, что клуб готов ради трансфера Забарного расстаться с российским вратарем.

Впрочем, и с самим Забарным окончательной ясности пока нет: ПСЖ и «Борнмут» не могут договориться о цене.

«Борнмут» или «Галатасарай»

Журналист Эртем Шенер сообщил, что вратарем сборной России интересуются уже упомянутый «Борнмут» и «Галатасарай».

Ворота «Борнмута» в минувшем сезоне защищал Кепа Аррисабалага — на правах аренды из «Челси». На днях стало известно, что «Челси» продал голкипера в «Арсенал», то есть вакансия основного голкипера освободилась.

Знаменитый уругваец Фернандо Муслера играл в воротах «Галатасарая» 14 лет, но накануне 39-летний голкипер подписал контракт с аргентинским «Эстудиантесом».

Оба варианта видятся неплохими вариантами для Сафонова: поиграть в АПЛ — мечта многих футболистов, а «Галатасарай» — чемпион Турции и постоянный участник Лиги чемпионов.

Фото: [ ФК ПСЖ ]

По данным источника Sport24, ПСЖ может продать Сафонова или отдать его в аренду.

«Можно говорить об аренде только тогда, когда этого захочет клуб. Я неконфликтный человек. Если мне говорят, что довольны и нет конфликтов и разногласий, то какой смысл говорить об аренде? Стоит ли уходить в аренду из самого сильного клуба мира? Это дискуссионный вопрос. Устраивает ли меня мое положение? Нет. Но только в моих силах его поменять», — высказался ранее Сафонов по поводу возможной смены клуба.

Зато на личном фронте все устаканилось

Матвей Сафонов поставил точку в тянувшемся почти год деле об алиментах. Футболист полностью погасил долг в размере более 64 млн руб. Сторона его бывшей супруги Анастасии подтвердила этот факт и отозвала иск о банкротстве. Суд прекратил производство по делу.

Сафонов подчеркивал, что никогда не отказывался от выплаты алиментов. В марте он женился на Марине Кондратюк, бывшей стюардессе, которая обслуживала рейсы «Краснодара», за который ранее играл Сафонов.

Голкипер получил возможность в начале июня впервые приехать в Россию после перехода в ПСЖ, не опасаясь преследования со стороны приставов. Сафонов сыграл в товарищеском матче со сборной Нигерии (1:1).