Суд признал пятерых игроков канадской молодежки невиновными по делу об изнасиловании: теперь жертвы они?

Судья Верховного суда провинции Онтарио Мария Каррочча огласила решение по делу пятерых игроков молодежной сборной Канады-2018, которых обвиняли в сексуальном насилии.

Все фигуранты — Майкл Маклауд, Диллон Дюбе, Кэл Фут, Алекс Форментон и Кратер Харт — признаны невиновными. Судья не сочла «достоверными и заслуживающими доверия» показания заявительницы.

Суть дела

В июне 2018 года обвиняемые находились в Лондоне (не в столице Британии, а в городе в канадской провинции Онтарио), чтобы отпраздновать победу на первенстве мира. В баре они встретились с предполагаемой женщиной, личность которой не разглашают, а в судебных документах она фигурирует как Э.М. Компания переместилась в гостиницу, где и произошло, как утверждает истица, групповое изнасилование.

Через четыре года Э.М. подала исковое заявление, требуя возмещения ущерба в размере $3,55 млн от канадской федерации и игроков. Судебный процесс начался 22 апреля 2022 года, все пять игроков заявили о своей невиновности.

На тот момент четверо из фигурантов были основными игроками клубов НХЛ, а Алекс Форментон, проведя несколько сезонов в «Оттаве», играл в чемпионате Швейцарии. В середине сезона 2023/24 лига отстранила всех хоккеистов до конца судебного разбирательства.

Кто эти игроки

Все хоккеисты были выбраны на драфте НХЛ в первом-втором раундах.

Картер Харт считался одним из самых талантливых вратарей Канады. Он проводил свой шестой сезон в «Филадельфии» и был первым номером команды, когда последовало отстранение. После него он не выступал ни за один клуб.

Кэл Фут успел стать обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы» в 2021 году – правда, в плей-офф защитник на лед не выходил. Кэл — сын знаменитого защитника «Колорадо» Адама Фута, но высот отца не достиг. После «Тампы» он поиграл в «Нэшвилле» и «Нью-Джерси», так и не став стопроцентным игроком основного состава. Последний сезон провел в чемпионате Словакии.