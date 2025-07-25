Суд признал пятерых игроков канадской молодежки невиновными по делу об изнасиловании: теперь жертвы они?
Фото: [НХЛ]
Судья Верховного суда провинции Онтарио Мария Каррочча огласила решение по делу пятерых игроков молодежной сборной Канады-2018, которых обвиняли в сексуальном насилии.
Все фигуранты — Майкл Маклауд, Диллон Дюбе, Кэл Фут, Алекс Форментон и Кратер Харт — признаны невиновными. Судья не сочла «достоверными и заслуживающими доверия» показания заявительницы.
Суть дела
В июне 2018 года обвиняемые находились в Лондоне (не в столице Британии, а в городе в канадской провинции Онтарио), чтобы отпраздновать победу на первенстве мира. В баре они встретились с предполагаемой женщиной, личность которой не разглашают, а в судебных документах она фигурирует как Э.М. Компания переместилась в гостиницу, где и произошло, как утверждает истица, групповое изнасилование.
Через четыре года Э.М. подала исковое заявление, требуя возмещения ущерба в размере $3,55 млн от канадской федерации и игроков. Судебный процесс начался 22 апреля 2022 года, все пять игроков заявили о своей невиновности.
На тот момент четверо из фигурантов были основными игроками клубов НХЛ, а Алекс Форментон, проведя несколько сезонов в «Оттаве», играл в чемпионате Швейцарии. В середине сезона 2023/24 лига отстранила всех хоккеистов до конца судебного разбирательства.
Кто эти игроки
Все хоккеисты были выбраны на драфте НХЛ в первом-втором раундах.
Картер Харт считался одним из самых талантливых вратарей Канады. Он проводил свой шестой сезон в «Филадельфии» и был первым номером команды, когда последовало отстранение. После него он не выступал ни за один клуб.
Кэл Фут успел стать обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы» в 2021 году – правда, в плей-офф защитник на лед не выходил. Кэл — сын знаменитого защитника «Колорадо» Адама Фута, но высот отца не достиг. После «Тампы» он поиграл в «Нэшвилле» и «Нью-Джерси», так и не став стопроцентным игроком основного состава. Последний сезон провел в чемпионате Словакии.
Фото: [Диллон Дюбе]
Центрфорварда Майкла Маклауда секс-скандал застал на взлете — нападающий проводил свой лучший сезон за «Нью-Джерси» (19 очков в 45 матчах). Минувший сезон он провел в КХЛ — в «Барысе», а затем в «Авангарде», набрав те же 19 очков, но в 35 играх.
Диллон Дюбе, у которого в НХЛ был сезон с 45 очками за «Калгари», также перебрался в КХЛ, в минское «Динамо». В 42 матчах нападающий набрал 11 (4+7) очков. Показатели результативности Маклауда и Дюбе в КХЛ могут показаться скромными, но нужно учесть, что это форварды оборонительного плана в первую очередь.
Алекс Форментон в сезоне 2021/22 набрал 32 (18+14) очка за «Оттаву», что очень неплохо для форварда третьего звена. Но о новом контракте нападающий не смог договориться и даже судился со своим агентом. Якобы тот неправильно его информировал, и хоккеист отказался от квалификационного предложения. В итоге Форментон уехал в Швейцарию, а после начала судебного разбирательства и вовсе заявил о завершении карьеры. По данным СВС, сейчас хоккеист работает в строительной фирме.
Что дальше
По данным «СЭ», агенты игроков в ближайшее время собираются встретиться с руководством НХЛ, чтобы получить разрешение на дальнейшее выступление своих клиентов в лиге.
Как сообщил журналист Энди Стрикленд, НХЛ изучит судебные материалы, проведет собственное судебное расследование и только затем примет решение о допуске игроков. Он предположил, что лига не будет тянуть с этим делом, и до начала сезона все игроки будут восстановлены.
Фото: [Майкл Маклауд/ХК «Авангард»]
В настоящий момент все пятеро игроков являются свободными агентами. Фигурантам сейчас по 26-27 лет — по идее, время расцвета карьеры. Но даже при быстром и положительном решении лиги найти новые клубы в НХЛ им будет непросто: составы команд на новый сезон в целом укомплектованы.
Как бы то ни было, игроки вышли из секс-скандала с потерями для своей карьеры, в этом смысле они стали его жертвами. Особенно чувствительно это стало для Харта и Маклауда, которые на момент отстранения были важными игроками для своих команд.