В Новороссийске объявили тревогу из-за атаки беспилотников
Мэр Кравченко: Новороссийск оказался под угрозой удара беспилотников
В Новороссийске объявлена тревога из-за попытки атаки беспилотников. О ситуации сообщил мэр города Андрей Кравченко, призвав жителей сохранять спокойствие и следить только за официальной информацией.
По словам главы города, в Новороссийске была включена сирена оповещения «Внимание всем!» в связи с угрозой атаки БПЛА. Информация об этом появилась в Telegram-канале мэра.
Андрей Кравченко также напомнил жителям о запрете на съемку и публикацию кадров работы систем противовоздушной обороны и отражения атаки.
На фоне введенных мер безопасности в городе временно ограничили движение транспорта. Перекрытие действует в сторону Геленджика от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также на въезде в Новороссийск со стороны Кабардинки.
Официальные службы продолжают контролировать ситуацию.
Ранее сообщалось, что в Крыму дрон атаковал поезд Москва — Симферополь.