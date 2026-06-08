В Новороссийске объявили тревогу из-за атаки беспилотников

В Новороссийске объявлена тревога из-за попытки атаки беспилотников. О ситуации сообщил мэр города Андрей Кравченко, призвав жителей сохранять спокойствие и следить только за официальной информацией.

По словам главы города, в Новороссийске была включена сирена оповещения «Внимание всем!» в связи с угрозой атаки БПЛА. Информация об этом появилась в Telegram-канале мэра.

Андрей Кравченко также напомнил жителям о запрете на съемку и публикацию кадров работы систем противовоздушной обороны и отражения атаки.

На фоне введенных мер безопасности в городе временно ограничили движение транспорта. Перекрытие действует в сторону Геленджика от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также на въезде в Новороссийск со стороны Кабардинки.

Официальные службы продолжают контролировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Крыму дрон атаковал поезд Москва — Симферополь.