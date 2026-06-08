Представители немецкой партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») вновь посетили Москву с рабочим визитом. Евродепутаты намерены обсудить перспективы диалога между Россией и Евросоюзом, а также вопросы взаимодействия по линии гражданского общества. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Focus Online.

Как сообщает Focus Online, в российскую столицу прибыли депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург. По словам политиков, целью поездки стало продолжение контактов, начатых во время их предыдущего визита в Москву, который состоялся в период мероприятий, посвященных 80-летию Победы над нацистской Германией.

В рамках визита у представителей BSW запланированы встречи с сотрудниками Администрации президента России, депутатами Государственной думы и представителями общественных организаций.

В совместном заявлении евродепутаты отметили, что считают необходимым преодолеть дефицит диалога, который, по их мнению, сложился в отношениях между Евросоюзом и Россией. Они также выступили за развитие новых переговорных форматов на уровне гражданского общества.

Политики подчеркнули, что дальнейшая эскалация и экономическое противостояние наносят ущерб прежде всего странам ЕС и Германии. В партии BSW последовательно выступают за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, а также за восстановление экономических связей между Берлином и Москвой.

До этого стало известно, что Зеленский изменил маршрут поездки в Лондон на фоне спора с Польшей.