Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев может возглавить «Урал», сообщил инсайдер Иван Карпов. По его данным, на минувшей неделе специалист провел встречу с президентом клуба из Екатеринбурга Григорием Ивановым.

Гусев согласился возглавить «Урал», если будет обеспечено достойное финансирование и усиление состава. Шансы Гусева занять пост велики, но решающее слово будет за председателем Совета директоров клуба Дмитрием Пумпянским.

«Урал» после вылета в Первую лигу в 2024 году дважды играл в стыковых матчах, но вернуться в РПЛ так и не смог. По мнению Карпова, это произошло, в том числе, потому что клуб выбирал неочевидные кандидатуры на пост главного тренера — Олег Шатов, Мирослав Ромащенко, Василий Березуцкий. В пользу же Гусева говорит хорошая работа в «Динамо»: специалист возглавил бело-голубых прошлой осенью, сумел стабилизировать игру команды и на этом отрезке показал третий результат в РПЛ. Однако по окончании сезона руководство «Динамо» решило вернуть немецкого тренера Сандро Шварца, и Гусев остался без работы.

Ранее стало известно, что Сергей Юран не сможет принять «СКА-Хабаровск» из-за семейных обстоятельств. Тренер покинул клуб спустя две недели после назначения.