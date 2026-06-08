Лидеры Британии, Франции и ФРГ выступили за участие Европы в переговорах по Украине

Лидеры Великобритании, Франции и Германии по итогам встречи в Лондоне заявили о необходимости активного участия Европы и США в переговорах между Россией и Украиной. В совместном заявлении страны «евротройки» также подтвердили позицию о сохранении замороженных российских активов до завершения конфликта. Об этом пишет ТАСС .

В опубликованном коммюнике говорится, что Лондон, Париж и Берлин поддерживают идею прямого диалога между Москвой и Киевом при участии европейских государств и Соединенных Штатов. По мнению участников переговоров, Европа должна играть значимую роль в любом будущем урегулировании.

Среди условий достижения долгосрочного мира лидеры назвали немедленное прекращение боевых действий и начало переговоров на основе текущей линии соприкосновения. Кроме того, страны «евротройки» выступили против изменения границ Украины силовым путем.

В заявлении также говорится о необходимости предоставить Киеву юридически оформленные гарантии безопасности, включая возможное размещение иностранного военного контингента стран «коалиции желающих».

Отдельно в коммюнике подчеркивается, что российские суверенные активы, заблокированные на Западе, не должны быть разморожены до окончания конфликта и урегулирования вопроса компенсаций Украине.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии призвал Европу к диалогу с Россией при поддержке США.