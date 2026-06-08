Исследование раскрыло преимущества белкового рациона

Исследователи пришли к выводу, что рацион с повышенным содержанием белка может положительно влиять на состояние печени и снижать уровень воспалительных процессов в организме. Результаты работы опубликованы в научном журнале Food & Function. Об этом пишет Lenta.ru .

Авторы исследования проанализировали данные 37 рандомизированных контролируемых испытаний с участием взрослых людей. Выяснилось, что высокобелковые диеты способствовали снижению уровней ферментов ALT и GGT, которые считаются маркерами повреждения печени.

Кроме того, у участников наблюдалось умеренное снижение уровня C-реактивного белка (CRP) — одного из основных показателей системного воспаления, связанного с риском сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.

При этом исследователи не выявили изменений в уровнях воспалительных маркеров IL-6 и TNF-α, что может говорить об избирательном воздействии высокобелкового питания.

Наиболее выраженный эффект фиксировался при краткосрочных диетах продолжительностью до 12 недель, если доля белка составляла не менее 30 процентов от общей калорийности рациона.

Ученые отметили, что такие схемы питания могут одновременно поддерживать мышечную массу и помогать контролировать вес, особенно у людей с ожирением и метаболическими нарушениями. Однако специалисты подчеркивают, что долгосрочные последствия высокобелковых диет пока изучены недостаточно и требуют дополнительных исследований.

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