Эксперт предупредил о рисках слабых паролей для умного дома

Умные розетки, лампочки и другие IoT-устройства могут стать точкой входа для хакеров при недостаточной защите. Основные риски связаны с устаревшим программным обеспечением, стандартными паролями и слабыми настройками безопасности. Об этом « Газета.Ru » рассказал старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

По словам специалиста, устройства умного дома подключаются к Wi-Fi, взаимодействуют с облачными сервисами и получают команды через мобильные приложения. При наличии уязвимостей злоумышленники могут получить доступ к истории команд, настройкам сети и информации о подключенных устройствах.

Эксперт отметил, что реальные целенаправленные атаки на частных пользователей встречаются редко. Чаще используются автоматические сканеры, которые ищут устройства со слабыми паролями и устаревшими прошивками для включения их в ботнеты или дальнейшего проникновения в домашнюю сеть.

Рыбников подчеркнул, что уровень угрозы напрямую зависит от качества защиты. Использование отдельной Wi-Fi-сети для IoT-гаджетов, сложных уникальных паролей, актуальных обновлений и современных стандартов шифрования WPA2 или WPA3 значительно снижает риск взлома.

По словам эксперта, при соблюдении базовых мер безопасности умные устройства не представляют серьезной угрозы для пользователей.

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