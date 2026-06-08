Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, подвергся атаке беспилотника в Крыму. В результате удара погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По предварительной информации, беспилотник атаковал тепловоз пассажирского состава. Пассажиры поезда в результате инцидента не пострадали.

Сергей Аксенов уточнил, что раненому машинисту оказывается необходимая помощь. В настоящее время власти решают вопрос с дальнейшей доставкой пассажиров — для этого планируется организовать автобусное сообщение.

Глава региона также заявил, что органы власти Крыма окажут всю необходимую поддержку пострадавшим и примут меры для помощи пассажирам.

Ранее в Лисичанске Луганской Народной Республики в результате атаки ВСУ ранения получили двое несовершеннолетних. Под удар попали подростки, катавшиеся на велосипедах в вечернее время.