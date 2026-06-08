По-настоящему летняя жара установится в Московском регионе

В Московском регионе в понедельник, 8 июня, ожидается жаркая погода с переменной облачностью. Местами по области возможны небольшие кратковременные дожди, следует из прогноза Гидрометцентра России.

В Подмосковье днем температура воздуха составит от +25 до +30 градусов. Ночью по области столбики термометров могут опуститься до +8.

В Москве днем воздух прогреется до +28…+30 градусов, в ночные часы ожидается около +9.

Ветер будет южного направления со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 750–751 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что туристы назвали популярные направления-разочарования. В черный список попали Венеция, Дубай, Бали и Санторини — туристы жалуются на толпы, экологические проблемы и несоответствие реальности красивым картинкам из соцсетей.