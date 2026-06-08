Юран покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровск» по семейным обстоятельствам

Сергей Юран покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровск», еще не приступив к своим обязанностям — две недели спустя после назначения. Пресс-служба клуба сообщила, что специалист попросил освободить его от должности по семейным обстоятельствам. Попечительский совет «СКА-Хабаровск» пошел ему навстречу.

Таким образом, второй приход Юрана в армейский клуб не состоялся. Тренер уже работал в Хабаровске с 2020 года. В 2022 году Юрана пригласили в клуб РПЛ «Химки», затем он работал в «Пари НН» и турецком «Серикспоре».

В Хабаровске оперативно определились с новым главным тренером. Им назначен 57-летний Михаил Семенов, с которым команда завершала минувший сезон в качестве исполняющего обязанности. Армейцы финишировали на 12-м месте в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что «Зенит» достиг договоренности о переходе полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса.